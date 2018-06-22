Ну и что, что дожди! При обращении с огнем на Иванову ночь сохраняйте бдительность

В связи с приближающимися праздниками If Kindlustus желает призвать всех к осторожности при разведении огня на Иванову ночь.

”Хоть дождь за последние дни и снизил общий уровень пожароопасности, однако, если быть неосторожным при разведении костра, то нанесённый как себе, так и соседям ущерб может достигать сотни тысяч евро. Достаточно малейшей искры, возникшей во время жарки”, — прокомментировал Вейко Сепп, руководитель отдела имущественного страхования If Kindlustus.

”Если жильё застраховано и при разведении огня соблюдаются требования пожарной безопасности, то, как правило, нанесённый жилью ущерб возмещает страховая компания. Если в результате разведения огня возгорается и соседский дом, то помимо страхования жилья необходимо, чтобы было также заключено страхование ответственности перед третьими лицами”, — пояснил Сепп.

При разведении костра обращай внимание на следующие вещи:

1) При разведении костра диаметром менее одного метра место для разведения огня должно располагаться на расстоянии как минимум 8 метров от любого здания и в период повышенной пожароопасности — на расстоянии как минимум 10 метров от леса.

2) При разведении костра диаметром более одного метра и при разведении открытого огня место для разведения огня должно располагаться на расстоянии как минимум 15 метров от любого здания и в период повышенной пожароопасности — на расстоянии как минимум 20 метров от леса.