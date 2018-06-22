22.06.2018, 16:32

Ну и что, что дожди! При обращении с огнем на Иванову ночь сохраняйте бдительность


rus.delfi.ee
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Ну и что, что дожди! При обращении с огнем на Иванову ночь сохраняйте бдительность
Foto: Ilmar Saabas

В связи с приближающимися праздниками If Kindlustus желает призвать всех к осторожности при разведении огня на Иванову ночь.

”Хоть дождь за последние дни и снизил общий уровень пожароопасности, однако, если быть неосторожным при разведении костра, то нанесённый как себе, так и соседям ущерб может достигать сотни тысяч евро. Достаточно малейшей искры, возникшей во время жарки”, — прокомментировал Вейко Сепп, руководитель отдела имущественного страхования If Kindlustus.

”Если жильё застраховано и при разведении огня соблюдаются требования пожарной безопасности, то, как правило, нанесённый жилью ущерб возмещает страховая компания. Если в результате разведения огня возгорается и соседский дом, то помимо страхования жилья необходимо, чтобы было также заключено страхование ответственности перед третьими лицами”, — пояснил Сепп.

При разведении костра обращай внимание на следующие вещи:

1) При разведении костра диаметром менее одного метра место для разведения огня должно располагаться на расстоянии как минимум 8 метров от любого здания и в период повышенной пожароопасности — на расстоянии как минимум 10 метров от леса.

2) При разведении костра диаметром более одного метра и при разведении открытого огня место для разведения огня должно располагаться на расстоянии как минимум 15 метров от любого здания и в период повышенной пожароопасности — на расстоянии как минимум 20 метров от леса.

3) Место для разведения костра должно располагаться на невоспламеняющейся почве и должно быть обложено камнями или прочим негорючим материалом. Местность вокруг костра должна быть в пределах как минимум 0,5 метров очищена от сухой листвы, веток и прочего горючего материала.

4) Если поблизости находится здание, лес или легко воспламеняющийся грунт, то при разведении костра ветер не должен быть сильнее, чем 5,4 метров в секунду.

5) Костёр нельзя оставлять без присмотра и рядом с ним должно находиться средство тушения, например, ведро с количеством воды как минимум 10 литров.

6) После разведения огня нужно дать cледам горения полностью выгореть, потушить их водой или засыпать песком или прочим подходящим материалом.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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