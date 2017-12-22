22.12.2017, 14:51

Новым заместителем старейшины Ласнамяэ стал Индрек Альберг

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rus.delfi.ee
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Новым заместителем старейшины Ласнамяэ стал Индрек Альберг
Erakogu

22 декабря на должность заместителя старейшины Ласнамяэ заступил Индрек Альберг. Новый заместитель старейшины будет курировать сферу социального обеспечения, сообщает управа Ласнамяэ.

”К своему удивлению я обнаружил, что в течение последних 17 лет являюсь заместителем старейшины Мустамяэского района, поэтому сейчас просто подходящее время для нового вызова. Рад, что смогу применить свой прошлый опыт и профессиональное сотрудничество с городом в развитии социальной сферы Ласнамяэ”, — сказал Альберг.

Избранный кандидатом в заместители старейшины Ласнамяэ Индрек Альберг ранее работал долгое время заместителем в управе Мустамяэ, общий стаж работы в государственной структуре более 19 лет. Индрек закончил юридический факультет Тартуского университета.

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