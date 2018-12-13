Новым ведущим госпрокурором станет Таави Перн

”Таави Перн показал себя как успешным специалистом, прокурором, который успешно с успехом доводил до конца значимые процессы о наркопреступления, так и уважаемым начальником. Я верю, что под его руководством высокой уровень гособвинения в Госпрокуратуре обеспечен и будет развиваться и далее”, — сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Нынешний ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус уходит с должности 31 декабря.