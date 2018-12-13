13.12.2018, 13:09
Новым ведущим госпрокурором станет Таави Перн
1 января 2019 года в должность ведущего прокурора Госпрокуратуры вступит Таави Перн. До сих пор он был ведущим прокуроров Пыхьяской окружной прокуратуры.
1 января 2019 года в должность ведущего прокурора Госпрокуратуры вступит Таави Перн. До сих пор он был ведущим прокуроров Пыхьяской окружной прокуратуры.
”Таави Перн показал себя как успешным специалистом, прокурором, который успешно с успехом доводил до конца значимые процессы о наркопреступления, так и уважаемым начальником. Я верю, что под его руководством высокой уровень гособвинения в Госпрокуратуре обеспечен и будет развиваться и далее”, — сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.
Нынешний ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус уходит с должности 31 декабря.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.