Новым советником премьер-министра по политике безопасности стал Эркки Тори

С сегодняшнего дня в качестве советника премьер-министра Юри Ратаса по политике безопасности приступит к работе Эркки Тори, значится в пресс-релизе.

С 2014 по 2017 гг. Тори работал старшим советником по оборонной политике при постоянном представительстве Эстонской Республики в НАТО. Эркки Тори окончил Тартуский университет по специальности ”политология” и повышал квалификацию в программе для руководителей высшего звена государственной службы Newton II в центре компетенций руководящих работников Государственной канцелярии.

Ранее Тори работал на должности руководителя отдела планирования политики в Министерстве обороны, а также в сфере международных отношений и публичной коммуникации.

Эркки Тори примет служебные обязанности от Кадри Пеэтерс, которая работала в бюро премьер-министра советником по политике безопасности с августа 2014 года. С 1 августа Кадри Пеэтерс начала работать советником по обороне в посольстве Эстонии в Вашингтоне.

Бюро премьер-министра консультирует и поддерживает премьер-министра. В состав бюро входят советники и помощники премьер-министра, которые назначаются на должность на срок полномочий премьер-министра.