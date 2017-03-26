Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова

В субботу, 25 марта, состоялся съезд партии "Зеленые Эстонии", на котором новым лидером этой политической силы была избрана Зюлейха Измайлова, сообщает rus.err.ee.

"Я была не единственным кандидатом на пост председателя партии. Свою кандидатуру выставил и прежний лидер Александер Лаане", — сказала Измайлова, до этого занимавшая должность вице-председателя партии, в интервью корреспонденту rus.err.ee.

Теперь Лаане стал вице-председателем, еще одним зампредом остался Андрей Гудим.

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В правление также вошли Тимур Сагитов, Кюллики Реймаа, Олев-Андрес Тинн, Марко Каазик, Каспар Курве и Йоонас Лакс.

По словам Измайловой, "Зеленые" намерены выйти со своим списком в Таллинне.