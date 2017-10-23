Новым председателем горсобрания Маарду может стать вице-мэр Айлар Лира

Во вторник, 24 октября, городское собрание Маарду нового созыва соберется на свое первое заседание.
Депутаты изберут нового председателя. Победившая на выборах Центристская партия собирается доверить этот пост Айлару Лира, который сейчас работает вице-мэром города по вопросам образования.
Об этом в понедельник, 23 октября, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал председатель маардуского округа Центристской партии, мэр Маарду Владимир Архипов.
По его словам, кандидатура Айлара Лиры была единогласно поддержана как правлением округа, так и фракцией центристов в горсобрании.
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