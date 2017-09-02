Новым послом США в Эстонии может стать бывший контр-адмирал с эстонскими корнями Эдвард Массо

Президент США Дональд Трамп утвердил список новых послов, среди них отставной контр-адмирал ВМС США Эдвард Массо, который прибудет в Эстонию, после того, как список утвердит Сенат.

В настоящее время посольство США в Эстонии возглавляет Джеймс Десмонд Мелвилл, вступивший в эту должность в декабре 2015 года, сообщают rus.err.ee.

У Массо также есть эстонские корни — он родственник эстонского подводного археолога и научного сотрудника Морского музея Эстонии Велло Мясса.