02.09.2017, 21:30

Новым послом США в Эстонии может стать бывший контр-адмирал с эстонскими корнями Эдвард Массо

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna miiting
Foto: Ilmar Saabas

Президент США Дональд Трамп утвердил список новых послов, среди них отставной контр-адмирал ВМС США Эдвард Массо, который прибудет в Эстонию, после того, как список утвердит Сенат.

В настоящее время посольство США в Эстонии возглавляет Джеймс Десмонд Мелвилл, вступивший в эту должность в декабре 2015 года, сообщают rus.err.ee.

У Массо также есть эстонские корни — он родственник эстонского подводного археолога и научного сотрудника Морского музея Эстонии Велло Мясса.

www.navy.mil
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