Новым министром государственного администрирования стенет Яак Ааб

Премьер-министр Юри Ратас выдвинул на пост министра государственного администрирования генерального секретаря Центристской партии Яака Ааба. Правление Центристской партии должно утвердить его кандидатуру во вторник, сообщает пресс-служба партии.

”Я предложил правлению Центристской партии утвердить на пост министра государственного управления генерального секретаря партии Яака Ааба. Ааб показал себя сильным деятелем как на посту главы местного самоуправления, так и депутатом Рийгикогу и министром социальных дел. Он хорошо разбирается в том, что происходит в самоуправлениях и это подтверждает его опыт на руководящем посту в Союзе городов.” — перечислил Юри Ратас заслуги Яака Ааба.

”Я хотел бы искренне поблагодарить прежнего министра государственного управления Михаила Корба за его вклад в работу правительства и огромную отдачу, с которой он претворял в жизнь столь важные реформы. Центристская партия, находясь в правительстве, предприняла ряд важных шагов, чтобы укрепить роль местных самоуправлений и увеличить их доходную базу, чтобы они были сильными партнерами для государства. Уверен, что Яак Ааб, в качестве министра, продолжит работать в этом направлении.” — добавил Ратас.

Яак Ааб за свою политическую карьеру успел проработать как на посту мэра Выхма, так и директором Союза городов. В период с 2005 по 2007 годы Ааб являлся министром социальных дел.