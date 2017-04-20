Новым худруком Русского театра станет российский режиссер Филипп Лось

Новым художественным руководителем Русского Театра будет российский режиссер Филипп Лось, он заменит на этом посту еще одного российского режиссера Игоря Лысова, передает "Актуальная камера".

Филипп Лось ранее сотрудничал с Раквереским театром, где он поставил "Памятник" Владимира Жеребцова и "Изобилие" Бет Хенли, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В настоящее время Филипп Лось является заместителем директора Московского ТЮЗа.

Контракт с нынешним худруком театра Игорем Лысовым истекает в сентябре.

В состав конкурсной комиссии, которая выбирала нового худрука, вошли Тыну Ленсмент (председатель), актриса Екатерина Кордас (доверенное лицо Русского театра), генсек Театрального союза Эстонии Рийна Вийдинг, а также члены совета Русского театра Яак Аллик и Евгений Голиков.