13.09.2018, 19:25

Новым худруком фестиваля Биргитты станет российский режиссер Дмитрий Бертман


rus.delfi.ee
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Новым худруком фестиваля Биргитты станет российский режиссер Дмитрий Бертман
Фото: Раэпресс

К команде Таллинской филармонии присоединяется трехкратный лауреат "Золотой маски", художественный руководитель и постановщик московской "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман — он с 2020 года станет художественным руководителем фестиваля Св.Биргитты, сообщает Раэпресс.

Фестиваль завоевал широкую популярность, и хочется, чтобы он и в дальнейшем изобиловал новым и неожиданным, подчеркнула директор филармонии Маргит Тохвер-Айнтс. Привлечение такого международно признанного деятеля, сказала она, гарантирует, что наши зрители увидят интересный и своеобразный музыкальный театр.

Бертман ставил оперы и в Европе, и в Северной Америке, в частности, в Стокгольмской королевской опере, Римской опере, Мариинском театре Петербурга, Венской национальной опере и т.д. Будучи руководителем "Геликон-оперы", он поставил в 2014 году оперный гала-спектакль фестиваля Св.Биргитты, посвященный 75-летию Эри Класа. Неоднократно ставил он оперные спектакли в театре "Эстония"

Договор с нынешним художественным руководителем фестиваля Св.Биргитты Ристо Йоостом истекает в 2019 году.

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