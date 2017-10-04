Новым главой Центра русской культуры стал Эдуард Томан

В среду, 4 октября, мэрия Таллинна утвердила Эдуарда Томана новым директором Центра русской культуры. На этом посту он сменит Юрия Полякова, скоропостижно скончавшегося в марте 2017 года.

Эдуард Томан (57) стал победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности директора, который городской Департамент культуры объявил в сентябре, пишет rus.err.ee.

"Юрий Поляков проделал огромную работу, в первую очередь буду ее продолжать. Я работал вместе с ним шесть лет. Разумеется, я в курсе всех дел, всех тех вопросов и проблем, которые находятся как вокруг этого дома, так и внутри него", — сказал Томан корреспонденту портала rus.err.ee.

"Центр русской культуры — это не просто дом культуры, где выступают с концертами и занимаются какой-то самодеятельностью. Наше учреждение сосредоточено и на достаточно серьезных общественных моментах — например, на сотрудничестве с обществом блокадников, ветеранами флота, которые находят приют в нашем здании. Проводится серьезная работа с творческими коллективами, в сотрудничестве с Санкт-Петербургом проводим постдипломное образование для педагогов русских школ. В общем очень много проектов, которые мне придется подхватить и поддержать — то, что сделал Юрий Тимофеевич Поляков — это грандиозная работа по налаживанию контактов и связей, работающих на Центр русской культуры в зарубежном государстве, каковым мы сегодня являемся ", — добавил новый руководитель.

Прежний директор ЦРК Юрий Поляков скоропостижно скончался 16 марта 2017 года. Он руководил Центром русской культуры с 2006 года.

Эдуард Томан является членом фракции центристов в горсобрании Таллинна, занимает пост зампреда комиссии по вопросам образования и культуры.