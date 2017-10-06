Новым главой Больничной кассы избран экс-глава Microsoft Eesti Райн Лаане

Совет Больничной кассы в пятницу выбрал новым руководителем учреждения бывшего главу Microsoft Eesti Райна Лаане, сообщает rus.err.ee.

Совету представили две кандидатуры, сказал после заседания министр здоровья и труда и председатель совета Больничной кассы Евгений Осиновский. Согласно уставу Больничной кассы, для избрания на пост директора кандидата должны поддержать две трети совета, кандидатура Лаане эту поддержку получила, отметил Осиновский.

В пользу Лаане сработал его многолетний опыт руководителя. Он приступит к работе 16 октября, добавил Осиновский.

Полномочия нынешнего главы организации Танела Росса истекли 30 сентября, но до утверждения итогов конкурса он остается на посту. Росс, напомним, возглавляет Больничную кассу на протяжении последних пяти лет. Ключевой задачей Больничной кассы является организация медицинского страхования в Эстонии.