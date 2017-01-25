Новым главным редактором "Радио 4" станет Юлия Балий

С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий, Нынешний главред Мари Вельмет уходит по собственному желанию станет советником правления ERR.

"На место главреда было два кандидата. Конкурс не был открытым — мы хотели выбрать человека из числа сотрудников "Радио 4", — рассказал порталу rus.err.ee председатель правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Маргус Алликмаа.

По его словам, в пользу кандидатуры Балий "были два главных аргумента — у нее есть очень четкое представление о том, как должно далее развиваться "Радио 4", во-вторых — у нее большой опыт работы на этой радиостанции"; также она обладает "авторитетом и имеет сильную поддержку среди коллег".

"Определенные перемены в работе радиостанции произойдут. Надеюсь, что они будут только положительными и пойдут на пользу имиджу "Радио 4". Но в то же время понятно, что отказываться от старых традиций, всего лучшего, что было наработано годами, я также не стану", — рассказала Балий в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4".