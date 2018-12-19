Новым главным редактором "Деловых ведомостей" станет Полина Волкова

Полина Волкова с 2013 года работала репортером и редактором ДВ, а в 2017 году — журналистом программы ”Инсайт” на телеканале ETV+. Полина закончила бакалавриат Тартуского университета по специальности ”журналистика и связи с общественностью” и магистратуру в области управления коммуникациями.