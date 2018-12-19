Алёна Стадник, которая последние два года руководила редакцией ”Деловых ведомостей”, уходит в декретный отпуск. Новым главным редактором ”Деловых ведомостей” станет Полина Волкова, пишет dv.ee.
Полина Волкова с 2013 года работала репортером и редактором ДВ, а в 2017 году — журналистом программы ”Инсайт” на телеканале ETV+. Полина закончила бакалавриат Тартуского университета по специальности ”журналистика и связи с общественностью” и магистратуру в области управления коммуникациями.
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