Новым главным организатором TEDxLasnamäe стал Дмитрий Московцев

24 марта состоится пятый TEDxLasnamäe — и в преддверии знакового события в команде произошли большие перемены: новым главным организатором конференции стал Дмитрий Московцев. Дмитрий является одним из основателей TEDxLasnamäe и до этого времени занимался вопросами финансирования и технической части конференции.

Владимир Свет, который четыре года возглавлял TEDxLasnamäe, в связи с назначением на пост старейшины Кесклинна станет координатором мероприятия и держателем лицензии.

Дмитрий Московцев родился и вырос в Таллинне, в Ласнамяэ. Он заканчивает магистратуру Таллиннского университета, работает в Министерстве финансов.

Дмитрий намерен сохранить командный дух TEDxLasnamäe и привлечь к конференции еще большее внимание. ”Пятый TEDxLasnamäe должен стать по-настоящему праздничным. Мы хотим подарить нашим гостям день, наполненный яркими впечатлениями, новыми знакомствами и, конечно, свежими идеями. Приходите 24 марта!”, — сказал Дмитрий.