Новым генсеком Центристской партии назначен Михаил Корб

Правление Центристской партии решило по предложению председателя Юри Ратаса назначить на пост генерального секретаря партии Михаила Корба.

Корб сменил на посту Яака Ааба, который был назначен министром государственного администрирования после того, как Корб отступил от должности.

Напомним, что при встрече с ветеранами в Хаапсалу Михаил Корб сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. ”Я… скажу, быть может, неприятную с точки зрения эстонцев фразу, но я не поддерживаю членство в НАТО”, — заявил тогда министр.

Хотя Корб успел взять свои слова обратно, но его высказывание вызвало бурную реакцию среди политиков коалиционных и оппозиционных партий.