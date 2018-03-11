Новым генеральным секретарем Партии реформ станет Керт Валдару

Кая Каллас подтвердила, что следующим генеральным секретарем Партии реформ станет Керт Валдару, работающий сейчас руководителем Центра профессиональной реабилитации Астангу.

Ранее Керт Валдару работал в МВД, руководил Центром миграционных исследований.

Сегодня Кая Каллас отправила однопартийцам письмо, в котором отметила: ”В пятницу мы прекратили договор с генеральным секретарем партии, и тут же возник вопрос, кто станет новым. Хотя у меня была договоренность с потенциальным кандидатом, надеюсь, что вы поймете, почему нельзя было оглашать его имя до того момента, пока он сможет переговорить со своей семьей и нынешним работодателем, так как такова была его просьба”.

В пятницу генеральный секретарь Тынис Кыйв объявил на собрании, что в соответствии с договоренностью с действующим и будущим председателями партии он покидает должность генерального секретаря и возвращается в частный сектор.

”26 февраля стало известно, что единственным кандидатом на место председателя является Кая Каллас. Это означает, что она в любом случае станет председателем Партии реформ. Менее чем через год состоятся парламентские выборы. Вполне понятно, что для этого Кая Каллас желает собрать собственную команду, начиная с генерального секретаря”, — прокомментировал Кыйв.

В четверг газета Eesti Ekspress сообщила, что будучи генсеком, Тынис Кыйв утопил партию в долгах.

В пятницу вопрос стоял не о том, останется Кыйв или нет, писал Ekspress. Выбор, вообще-то, шел меж двух сценариев: удастся ли достичь с Кыйвом договоренности при расставании и сделать хорошую мину при плохой игре либо партия вступит с ним в ”войну”. Эмоции подогревал и факт, что трудовой договор с Кыйвом очень щедрый. А именно, в случае преждевременного ухода с поста ему положена компенсация в размере годовой (!) зарплаты, где-то в пределах 40 000 евро. Один из членов правление Партии реформ сказал Ekspress, что дело выглядит так: доводишь партию до предбанкротного состояния и получаешь за это премию в 40 тысяч.

Конечно, обсуждался и скандал, получивший название датагейт. В конце января-начале февраля этого года помощница и близкая к председателю партии Ханно Певкуру сотрудница Хели Тедер получила доступ к базе данных членов Партии реформ (поскольку она является служащим Рийгикогу, то не имела права на это) и произвела в ней обработку сведений о более чем 1500 членах таллиннской ячейки реформистов.