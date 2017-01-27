Новым генеральным секретарем Партии реформ стал Райт Пихельгас

На сегодняшнем собрании правление Партии реформ назвало имя нового генерального секретаря партии, которым стал бывший старейшина волости Амбла Райт Пихельгас.

Председатель партии Ханно Певкур подчеркнул, что рад тому, что сильнейшая в Эстонии политическая сила получила сильного генерального секретаря. ”У Райта есть все предпосылки для того, чтобы хорошо справиться с работой генсека и двигаться в сторону более открытой и вовлеченной партии. Уже в понедельник мы отправимся в пятидневную поездку по Эстонии и встретимся с нашими лидерами на местах, чтобы всем вместе положить начало выборам в местные самоуправления”, — сказал Певкур.

”Я счастлив, что смогу внести свой вклад в развитие самой успешной партии Эстонии. За десять лет на посту руководителя волости я приобрел бесценный опыт и знание о том, как работают люди в местных самоуправлениях. Но спустя полтора года после местных выборов пройдут выборы в Рийгикогу, и как у партии у нас не может быть менее высоких целей, чем победа на выборах”, — отметил Пихельгас.

Пихельгас родился 29 апреля 1985 года, работал помощником волостного старейшины Имавере, а в последние восемь лет — старейшиной Амбла. Также он представлял Эстонию в Европейской комиссии по вопросам региональной политики.