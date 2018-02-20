Новый закон: за последствия несчастного случая из-за сосульки или скользкой дороги отвечают все владельцы квартир

В январе вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, согласно которому, например, за несчастный случай, вызванный сосулькой, отвечают солидарно все жители дома.

Иными словами: в случае с требованием, исходящим из квартирной собственности, общую ответственность несут все владельцы квартир.

”К примеру, в случае несчастья, случившегося из-за заснеженной или скользкой дороги или упавшей с крыши сосульки, ответственность несет квартирное товарищество, то есть все владельцы”, — сказал член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди.

”Если удовлетворить требование в условиях действующего экономического плана и резервов невозможно, то руководство КТ должно составить новый экономический план и созвать общее собрание собственников для утверждения этого плана”, — добавил он.