30.04.2018, 17:00

Новый закон в Рийгикогу: человек может потребовать уничтожения личных данных от Google

 (14)
rus.delfi.ee
EST 9
Новый закон в Рийгикогу: человек может потребовать уничтожения личных данных от Google
фото иллюстративноеFoto: MIKE BLAKE, REUTERS

Конституционная комиссия Рийгикогу консенсусом решила направить проект нового закона о защите личных данных на первое чтение.

Законопроект регулирует использование и обработку личных данных и надзор за ними, передает rus.err.ee.

С 25 мая регулировать защиту личных данных начнет регламент Европейского парламента и совета. Цель законопроекта — внедрить этот регламент в эстонское законодательство. Основные принципы защиты личных данных не изменятся.

"Закон о защите личных данных — непростое чтение. Личные данные должны быть достаточно защищены, а правила должны быть единообразны по всему Европейскому союзу", — сказал председатель конституционной комиссии Марко Померантс.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Харьюмаа и Пярнумаа полностью бесплатного общественного транспорта не будет. Остальные еще думают

30.04.2018
Представители местных центров общественного транспорта имеют разный взгляд на подписанное сегодня министром Кадри Симсон постановление. Пярнумаа и Харьюмаа свои решения уже приняли, а остальным для принятия решения нужно время.
Подробнее

Самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии получают до 5900 евро

30.04.2018
Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В латвийское подразделение Rail Baltica на работу взяли обвиняемого в мошенничестве

30.04.2018
На предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas, которое отвечает за реализацию в Латвии проекта Rail Baltica, на работу главным финансистом принят Алдис Упениекс. Он проходит обвиняемым в уголовном деле о мошенничестве и отмывании денег.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-20% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
135,20 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

Китай запланировал крупнейшее вмешательство в климат Земли

30.04.2018
Китайские ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубометров в год. В рамках проекта "Тяньхэ" (англ. Sky River) в горах будут установлены десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра — соединения, являющегося дождеобразующим реагентом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Время бить тревогу! Количество детей с хроническими заболеваниями неуклонно растет

30.04.2018
Диабет первого типа, эпилепсия, волчанка, артрит, целиакия, атсма, аллергии — приводит в издании Eesti Päevaeht школьная медсестра Светлана Лорви-Талисайнен болезни, типичные для столичных школьников.
Подробнее

ФОТО DELFI: "Сегодня Саша, завтра ты!" — у посольства Латвии в Таллинне состоялась акция протеста

30.04.2018
Несколько русскоязычных активистов с рукописными плакатами собрались сегодня возле посольства Латвийской республики в Таллинне, чтобы выразить протест относительно содержания под стражей латвийского общественного деятеля Александра Гапоненко. Пикет был организован Российскими соотечественниками Европы и проходил под девизом "Свободу политзаключенному". Среди его участников были правозащитник Мстислав Русаков и публицист Димитрий Кленский.
Подробнее

Обзор эстонской прессы от бюро Яны Тоом: в поисках таинственного Тиблагорска

30.04.2018
На этой неделе эстонские СМИ рассуждали о волке как национальном звере, думали о перспективах белочки и искали загадочную пятую колонну агентов влияния внутри страны и вовне — и о русских, понятно, не забывали. Представляем обзор прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
Подробнее