Новый закон в Рийгикогу: человек может потребовать уничтожения личных данных от Google

Конституционная комиссия Рийгикогу консенсусом решила направить проект нового закона о защите личных данных на первое чтение.

Законопроект регулирует использование и обработку личных данных и надзор за ними, передает rus.err.ee.

С 25 мая регулировать защиту личных данных начнет регламент Европейского парламента и совета. Цель законопроекта — внедрить этот регламент в эстонское законодательство. Основные принципы защиты личных данных не изменятся.

"Закон о защите личных данных — непростое чтение. Личные данные должны быть достаточно защищены, а правила должны быть единообразны по всему Европейскому союзу", — сказал председатель конституционной комиссии Марко Померантс.