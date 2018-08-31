31.08.2018, 20:26

Новый "Закон об охране памятников старины" одобрен правительством

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rus.delfi.ee
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Kopli 68 muinsuskaitse mälestis
Kopli 68 muinsuskaitse mälestisFoto: Rauno Volmar

На заседании правительства был одобрен законопроект нового "Закона об охране памятников старины", и теперь правительство отправит его для дальнейшего обсуждения и принятия решения в Рийгикогу.

Новый "Закон об охране памятников старины" улучшает равновесие в области между обязанностями собственников и государства, а также больше, чем раньше, поворачивается лицом к собственникам, сообщает пресс-служба правительства ЭР.

"Четко ясно, что действующий сейчас "Закон об охране памятников старины" устарел. Наследие сохраняется лучше всего тогда, когда его используют. Для этого нужно наладить действующее сотрудничество с собственниками культурных ценностей. Охрана памятников старины может быть гораздо более вовлекающей, поддерживающей и предотвращающей проблемы. Новый закон и улучшает баланс между обязанностями государства и собственников", — сказал министр культуры Индрек Саар.

На переговорах о стратегии государственного бюджета, которые проходили весной 2017 года, правительство выделило дополнительное финансирование на внедрение изменений — начиная с 2019 года по 1,4 миллиона евро в год. Эта сумма напрямую направляется в виде прямых субсидий собственникам, которые желают привести в порядок объекты наследия.

Финансирование предусмотрено на частичное возмещение именно тех расходов, на сумму, равную которым связанные с памятниками работы дороже т.н. обычных работ, то есть мы говорим о финансировании заказа исследований и надзора в части охраны объектов старины.

При вступлении в силу нового закона будет реорганизована и работа Департамента охраны памятников старины. Департамент в будущем будет общими силами координировать сферу охраны памятников старины и музеев, а также станет научно-консультационным центром сферы культурного наследия. Единый департамент кроме памятников старины также будет заниматься музеями и входящими в них фондами.

В качестве важного изменения законопроект предусматривает, чтобы реставрационная и строительная деятельность стали более гибкими. Спецусловия по охране памятников старины, которые до сих пор заказывал и финансировал в полном объеме собственник памятника, в дальнейшем на основании исследований будет выдавать департамент. Также государство начнет обращать еще больше внимания на консультационные и профилактические мероприятия.

Деятельность чиновников по охране старины будет больше сфокусирована на консультировании, департамент будет помогать собственнику памятника размещать продуманные заказы. В новом законе особое внимание уделено и более строгому регулированию вопросов, связанных с археологическими находками для предотвращения разграбления и нелегальной торговли культурными ценностями.

Обсуждение нового законопроекта "Закона об охране памятников старины" продолжится в Рийгикогу. Министерство культуры желает ввести в силу Закон об охране памятников старины" с 1 января 2019 г.

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