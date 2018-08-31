Новый "Закон об охране памятников старины" одобрен правительством

Новый "Закон об охране памятников старины" улучшает равновесие в области между обязанностями собственников и государства, а также больше, чем раньше, поворачивается лицом к собственникам, сообщает пресс-служба правительства ЭР.

"Четко ясно, что действующий сейчас "Закон об охране памятников старины" устарел. Наследие сохраняется лучше всего тогда, когда его используют. Для этого нужно наладить действующее сотрудничество с собственниками культурных ценностей. Охрана памятников старины может быть гораздо более вовлекающей, поддерживающей и предотвращающей проблемы. Новый закон и улучшает баланс между обязанностями государства и собственников", — сказал министр культуры Индрек Саар.

На переговорах о стратегии государственного бюджета, которые проходили весной 2017 года, правительство выделило дополнительное финансирование на внедрение изменений — начиная с 2019 года по 1,4 миллиона евро в год. Эта сумма напрямую направляется в виде прямых субсидий собственникам, которые желают привести в порядок объекты наследия.

Финансирование предусмотрено на частичное возмещение именно тех расходов, на сумму, равную которым связанные с памятниками работы дороже т.н. обычных работ, то есть мы говорим о финансировании заказа исследований и надзора в части охраны объектов старины.