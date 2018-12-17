Новый закон о профессиональном образовании улучшит сотрудничество между профессиональными училищами и работодателями

”Мы доверяем нашим училищам. Для того, чтобы можно было продолжать работать, делать инвестиции в будущее и внедрять прочие новшества, в сотрудничестве с местными самоуправлениями и предпринимателями училища смогут быстрее реагировать на изменения рынка труда, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Решение о количестве учебных мест в соответствии с потребностями рынка труда будут принимать совместно государство, училище и местные предприниматели. Помимо этого у училищ появится возможность получать финансирование на основе результатов — это предоставит им больше свободы при постановке целей, а также побудит их работать над улучшением результатов”.

В будущем государство планирует обговорить с партнерами объемы обучения в сферах, приоритетных для государства, для каждого училища отдельно. Изменение в законодательстве позволит реагировать на потребности учащихся и рынка труда более оперативно, привлекая к процессу и местных предпринимателей.

Изменение принципов финансирования повысит мотивацию и автономию училищ. Расходы на деятельность будут и в дальнейшем покрываться из государственного бюджета, также при необходимости будут выделяться субсидии на конкретные начинания. До 20% от общего объема расходов на деятельность училища будет составлять финансирование на основе результатов, которое зависит от достижений училища в проведении учебной работы.