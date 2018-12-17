Новый закон о профессиональном образовании улучшит сотрудничество между профессиональными училищами и работодателями

Со следующего года вступит в силу новый закон о профессиональном образовании, призванный улучшить условия сотрудничества между профессиональными училищами и работодателями. Законопроект, принятый Рийгикогу на прошлой неделе, закрепляет модель финансирования, основанного на результатах, что станет для училищ дополнительной мотивацией для того, чтобы пробовать новые подходы и работать над улучшением результатов обучения.
”Мы доверяем нашим училищам. Для того, чтобы можно было продолжать работать, делать инвестиции в будущее и внедрять прочие новшества, в сотрудничестве с местными самоуправлениями и предпринимателями училища смогут быстрее реагировать на изменения рынка труда, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Решение о количестве учебных мест в соответствии с потребностями рынка труда будут принимать совместно государство, училище и местные предприниматели. Помимо этого у училищ появится возможность получать финансирование на основе результатов — это предоставит им больше свободы при постановке целей, а также побудит их работать над улучшением результатов”.
В будущем государство планирует обговорить с партнерами объемы обучения в сферах, приоритетных для государства, для каждого училища отдельно. Изменение в законодательстве позволит реагировать на потребности учащихся и рынка труда более оперативно, привлекая к процессу и местных предпринимателей.
Изменение принципов финансирования повысит мотивацию и автономию училищ. Расходы на деятельность будут и в дальнейшем покрываться из государственного бюджета, также при необходимости будут выделяться субсидии на конкретные начинания. До 20% от общего объема расходов на деятельность училища будет составлять финансирование на основе результатов, которое зависит от достижений училища в проведении учебной работы.
Также законопроект предполагает расширение условий для выделения субсидий на школьный обед — теперь право на обед будут иметь все учащиеся, не имеющие среднего образования, независимо от их возраста. Помимо этого и учителя профессиональных училищ смогут ходатайствовать о получении подъемного пособия на тех же основаниях, что и учителя общеобразовательных школ — подать заявку на получения пособия смогут все преподаватели, приступающие к работе, в том числе и в Таллинне и Тарту. Данное пособие предусмотрено также и для опорных специалистов. Объем подъемного пособия для начинающих учителей и опорных специалистов составляет почти 12 700 евро, начиная с 1 сентября 2020 года ее будут выплачивать сразу.
Помимо этого профессиональные училища получат право на проведение общеобразовательного обучения в нестационарной форме, подобно гимназиям для взрослых. Это позволит учащимся, поступившим в профессиональные училища, выбирать больше общеобразовательных предметов и наоборот — у учащихся по программе общего образования появится возможность брать предметы по выбору по программам профессионального обучения.
Закон вступит в силу в 2019 году, часть процессов, связанных с государственным бюджетом — в 2020 году. С законом и пояснительной запиской можно ознакомиться здесь (на эстонском языке).