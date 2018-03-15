Новый вид визы привел бы в Эстонию 1400 работающих удаленно иностранцев

Министерство внутренних дел Эстонии готовит ввести в обращение вид визы, аналогов которому в мире нет, пишет Eesti Päevaleht.

Санчеc работал в Цинциннати, Милане, Париже и Нью-Йорке. Если ему сейчас нужно будет подыскать себе место новое жительства, где бы он смог заниматься удаленной работой, то он выберет средний по величине город с хорошо развитой сетью общественного транспорта, интернет-сообщением, местами общепита и барами. ”Берлин, Копенгаген и Таллинн хорошо для этого подходят”, — говорит мужчина.

Он — один из тех, для кого МВД Эстонии инициировал разработку нового вида визы. На данный момент план находится в стадии составления законодательного акта, и детали пока неясны.

По словам советника министерства Киллу Вантси, целевой аудиторией являются люди, чья работа не зависит от их локации: ”Они пользуются средствами телекоммуникации, чтобы работать по интернету в качестве сотрудника какой-либо иностранной фирмы или фирмы, базирующейся за рубежом”.

”Формы трудовых отношений постоянно меняются, и Эстония могла бы стать первой в мире страной, в которой правила миграция идут в ногу со временем”, — добавила она. Сейчас многие работающие таким образом люди находятся в Эстонии на основании туристической визы, которая в действительности права работать на месте не дает. Для того, чтобы остаться в стране на более долгий период, таким людям следует подыскать работодателя в Эстонии.

На основании дигитальной визы Эстонию могло бы посещать в год 10% э-резидентов, то есть 1400 человек. ”Но сейчас это гадание на кофейной гуще. На практике эта цифра может оказаться больше”, — сказала Вантси.