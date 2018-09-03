Новый учебный год: планы по отмене выпускных экзаменов, 150 000 учеников и повышение зарплат учителям

”Гораздо важнее, чем подготовка к экзаменам, обучать так, чтобы у молодых людей помимо знаний и умений были развиты и аналитические навыки, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Мы хотим дать возможность гимназистам выбирать государственные экзамены среди более широкого спектра предметов. Помимо этого планируется создать возможность бесплатно сдавать международный экзамен по английскому языку на уровень С1”.

Министр рассказала, что в новом учебном году в центре внимания будет обеспечение доступности дошкольного образования и его качество, новые бесплатные цифровые учебники позволят сделать учебу более увлекательной и облегчат школьные портфели, а в подтверждение ценности профессии учителя впервые будут вручены государственные премии в сфере образования.

В новом учебном году за парты сядут около 150 000 учеников, в школах будет работать 14 905 учителей.

В этом году откроются три новые государственные гимназии — в Пайде, Виймси и Рапла, в них будет 1152 учебных места.

Важные темы в сфере образования в новом учебном году: