03.09.2018, 07:58

Новый учебный год: планы по отмене выпускных экзаменов, 150 000 учеников и повышение зарплат учителям

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rus.delfi.ee
EST
Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Foto: Tiit Blaat

В новом учебном году планируется начать изменения в экзаменационной системе, чтобы отменить выпускные экзамены и уровневые работы в настоящем виде.

”Гораздо важнее, чем подготовка к экзаменам, обучать так, чтобы у молодых людей помимо знаний и умений были развиты и аналитические навыки, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Мы хотим дать возможность гимназистам выбирать государственные экзамены среди более широкого спектра предметов. Помимо этого планируется создать возможность бесплатно сдавать международный экзамен по английскому языку на уровень С1”.

Министр рассказала, что в новом учебном году в центре внимания будет обеспечение доступности дошкольного образования и его качество, новые бесплатные цифровые учебники позволят сделать учебу более увлекательной и облегчат школьные портфели, а в подтверждение ценности профессии учителя впервые будут вручены государственные премии в сфере образования.

В новом учебном году за парты сядут около 150 000 учеников, в школах будет работать 14 905 учителей.

В этом году откроются три новые государственные гимназии — в Пайде, Виймси и Рапла, в них будет 1152 учебных места.

Важные темы в сфере образования в новом учебном году:

Начинается разработка нового закона о дошкольном образовании

  • Мы ищем возможности, как, совместно с местными самоуправлениями, обеспечить всем детям частично или полностью бесплатное место в детском саду.
  • Доступное и качественное дошкольное образование должно быть неотъемлемой частью системы образования.
  • Уравняем требования к детским садам и заведениям, предлагающим уход за детьми.
  • Больше внимания будет уделяться услугам опорных специалистов и детям, которые нуждаются в особой заботе.
  • Учебные программы детских садов будут сильнее связаны со школьной программой.

Эстоноязычные преподаватели в русскоязычные детские сады

  • В рамках программы работу в детских садах начнут 60 воспитателей с замечательным уровнем владения эстонским языком.
  • Ребенок, закончивший детский сад, сможет общаться на эстонском языке.

Планируется отказаться от выпускных экзаменов в основной школе

  • Планируются изменения в организации экзаменационной системы — важно, чтобы в школе дети не только готовились к экзаменам, но приобретали знания, навыки, умения, учились думать, понимать и анализировать.
  • Цель — получать более разнообразную обратную связь для того, чтобы планировать изменения в организации учебной работы и отслеживать результативность работы школ, а также уменьшить нагрузку учеников, связанную с экзаменами.
  • Изменения в системе государственных экзаменов
  • Мы планируем изменения, благодаря которым у выпускников гимназий появится возможность выбирать экзамены по разным предметам. Это поможет учащимся более плавно переходить на следующие уровни обучения, а государство будет получать более полную информацию о результатах учебы.
  • Планируется создать возможность для того, чтобы по окончанию гимназии можно было бы сдавать международный экзамен по английскому языку на уровень С1.

Общеобразовательные школы, ученики, учителя

ТОП

  • В новом учебном году будет 533 общеобразовательные школы.
  • Общее число учеников (~150 тысяч) в ближайшие годы будет продолжать расти, однако число первоклассников начнет сокращаться.
  • В школах будет работать 14 905 учителей на 12 372 рабочих местах, то есть большое количество учителей будет работать с частичной нагрузкой.

Работу начнут три государственные гимназии, продолжится работа над приведением в порядок школьной сети

  • В государственной гимназии Рапла будет 360 учебных мест, впервые будут предложены возможности обучения и для взрослых учеников.
  • В государственной гимназии Виймси будет 540 учебных мест, это первая государственная гимназия в Харьюмаа.
  • В государственной гимназии Пайде будет 252 учебных места.
  • Государство продолжит оказывать местным самоуправлениям финансовую поддержку для приведения в порядок школьной сети — к уже выделенным 55,3 миллиона евро добавится еще 45,5 миллиона евро.
  • При организации школьной сети отдельное внимание уделяется тому, чтобы дети как можно дольше могли ходить в школу, которая находится рядом с домом.
  • Расширятся возможности для получения международного образования — для Таллиннской Европейской школы будет построено новое учебное здание на 400 учебных мест.
  • Продолжается работа над созданием Школы изящных искусств.

Улучшатся возможности обучения для детей с особыми образовательными потребностями

  • Благодаря изменениям в закон, недавно вступившим в силу, у школ и их содержателей появится больше возможностей для организации обучения с учетом индивидуальных потребностей и обеспечения доступности услуг опорных специалистов.
  • Государство оказывает содержателям школ и финансовую поддержку для того, чтобы обеспечить условия для обучения и поддержки детей с особыми образовательными потребностями, также мы поможем школам сделать учебную среду более современной.

Государство подчеркивает ценность профессии учителя повышением зарплат и вручением государственных премий

  • Зарплаты учителей продолжат расти. В 2019 году мы поднимем минимальную зарплату учителей как минимум до 1250 евро, средняя зарплата поднимется до 1500 евро.
  • Зарплата воспитателей детских садов сравняется с минимальной зарплатой учителей общеобразовательных школ.
  • В октябре впервые будут вручены государственные премии в сфере образования — девять годовых премий и одна премия за дело жизни.
  • Для решения проблемы стареющего поколения учителей мы разрабатываем дополнительные меры.

В школах все больше используются цифровые учебники, школьная цифровая инфраструктура становится все более современной

  • Новые бесплатные цифровые учебники и прочие цифровые учебные материалы помогут сделать процесс обучения более интересным и поспособствуют тому, чтобы портфели детей стали легче.
  • Более 150 общеобразовательных школ получат новые лаборатории, которые помогут сделать учебу более современной и разнообразной. Профессиональные училища получат симуляторы, с их помощью возможности для практики станут значительно шире.
  • Государство окажет школам финансовую поддержку в приобретении компьютеров и цифровых проекторов.
  • Интернет в общеобразовательных школах станет лучше и быстрее.

Более гибкие возможности в профессиональном образовании и большее соответствие предлагаемого образования потребностям региона

  • Училищам будет предоставлена большая свобода, и при этом передана большая ответственность в том, что касается обучения специалистов, в том числе и учета ожиданий местных работодателей.
  • Вместо государственного заказа училищам будут выделены субсидии на деятельность, которые состоят из базовой субсидии и субсидии по результатам.
  • Ведется работа над разработкой модели центров профессионального образования, в котором будут вести работу на разных уровнях образования совместно несколько учреждений.
  • В профессиональных училищах стабильно учится ~24 тысяч студентов, средний возраст учащихся растет.

Долгожданный законопроект свода законов о высшем образовании и новые учебные здания

  • В своде законов о высшем образования котором будет более точно оговорены задачи государства и вузов, а также права и обязанности учащихся.
  • С университетами будут заключаться трехлетние договоры, будут внесены уточнения о распределении сфер ответственности.
  • Особое внимание будет уделено науки и высшему образованию в сфере инфотехнологий.
  • Несколько университетов получат новые здания: Эстонская художественная академия, Эстонская академия музыки и танца, Тартуский университет и т.д.
  • Общее число студентов сокращается, увеличивается доля и число иностранных студентов.

В Эстонии становится все больше взрослых учащихся

  • Доля участия взрослых в обучении в течение всей жизни растет и сейчас составляет 17,2% от взрослого населения в возрасте 25-65 лет (2017 год).
  • Осенью как минимум у 10 500 взрослых учащихся будет возможность улучшить свои профессиональные навыки — всего пройдет 800 курсов.
  • В ближайшее время будут готовы исследования OSKA в трех сферах: образование и наука, торговля, аренда и организация ночлега, питание и туризм.
  • Готово 13 исследований OSKA из 24-х.

В 2019 году отметим 100-летний юбилей государственного языка

  • Министерство объявит 2019 год годом эстонского языка, чтобы отметить юбилей государственного языка и привлечь внимание к необходимости правильного использования и развития языка.
  • Государство продолжит оказывать поддержку обучению эстонскому языку как иностранному, а также другим иностранным языкам.
  • В детских садах обучение эстонскому языку находится в фокусе внимания.
  • В сентябре появятся новые главы электронного курса Keeletee, при помощи которого можно учить эстонский на уровень B1.
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