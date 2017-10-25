Новый созыв Таллинского горсобрания соберется 2 ноября

Таллинская городская избирательная комиссия зарегистрировала депутатов нового созыва городского собрания и решила созвать первую сессию городского собрания, которая состоится в зале Таллинского горсобрания (ул. Вана-Виру,12) 2 ноября в 16 часов, сообщает Раэпресс.

В повестке дня первой сессии выборы председателя городского собрания, определение числа заместителей председателя и выборы заместителя (заместителей) председателя, а также заслушивание прошения городской управы об отставке.

Исходя из результатов выборов, в городском собрании из 79 депутатов Центристская партия Эстонии представлена 40 депутатами, партия IRL — 5 депутатами, Консервативная народная партия Эстонии — 6 депутатами, Социал-демократическая партия — 9 депутатами и Партия реформ Эстонии — 18 депутатами. На основе персонального мандата в состав городского собрания прошел баллотировавшийся в объединенном списке "Избирательного союза Сависаара" и "Делового Таллинна" Эдгар Сависаар.