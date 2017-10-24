Новый скандал в ERM: конкурс на должность директора музея засекречен из-за тайного политического договора?

Руководитель службы по связям с общественностью Эстонского национального музея (ERM) Каарел Таранд утверждает, что причина засекречивания конкурса на должность директора музея кроется в том, что конкурс проводится только для вида — министр культуры уже пообещал кому-то должность.

”Честная и демократичная процедура выборов всегда приводила к хорошему результату. Почему в этот раз это делается по другому? Единственное объяснение секретности — министр культуры и его канцлер проводят конкурс только для вида, и на самом деле должность директора ERM является одной из тех, которые распределяются на основе тайного политического договора”, — утверждает Таранд.

Таранд добавил, что секретность конкурса не дает кандидатам возможности получить актуальную информацию от сотрудников музея для составления своей программы, а сотрудники, в свою очередь, находятся в полном неведении насчет своего ближайшего будущего.

В целях защиты интересов сотрудников профсоюз музея запросил у министра культуры Индрека Саара (Социал-демократическая партия) место с правом голоса в составе отборочной комиссии. В итоге профсоюзу выделили только статус наблюдателя.

”В общем, персонал расстроен и раздражен. Какие измеримые выгоды от этой ситуации получит экономика, могут объяснить, наверно, лишь высшие чиновники”, — говорит Таранд в заключение.