Новый скандал в ERM: конкурс на должность директора музея засекречен из-за тайного политического договора?

Руководитель службы по связям с общественностью Эстонского национального музея (ERM) Каарел Таранд утверждает, что причина засекречивания конкурса на должность директора музея кроется в том, что конкурс проводится только для вида — министр культуры уже пообещал кому-то должность.

”Честная и демократичная процедура выборов всегда приводила к хорошему результату. Почему в этот раз это делается по другому? Единственное объяснение секретности — министр культуры и его канцлер проводят конкурс только для вида, и на самом деле должность директора ERM является одной из тех, которые распределяются на основе тайного политического договора”, — утверждает Таранд.

Таранд добавил, что секретность конкурса не дает кандидатам возможности получить актуальную информацию от сотрудников музея для составления своей программы, а сотрудники, в свою очередь, находятся в полном неведении насчет своего ближайшего будущего.

В целях защиты интересов сотрудников профсоюз музея запросил у министра культуры Индрека Саара (Социал-демократическая партия) место с правом голоса в составе отборочной комиссии. В итоге профсоюзу выделили только статус наблюдателя.

”В общем, персонал расстроен и раздражен. Какие измеримые выгоды от этой ситуации получит экономика, могут объяснить, наверно, лишь высшие чиновники”, — говорит Таранд в заключение.

Всего четыре кандидата

Руководитель комиссии, созданной для выбора директора, канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене не подтвердил ни одного имени кандидата, но отметил, что заявки на конкурс подали четыре человека.

По его словам, их имена не раскрываются до первого раунда собеседований, так как у кандидатов не спросили на это разрешения. Он добавил, что при желании кандидаты могут сами заявить о своем участии в конкурсе.

Этой возможностью и воспользовался госконтролер Алар Карис, объявив о своем участие в конкурсе на должность директора ERM. Кроме того, руководящий музеем с 2012 года Тынис Лукас, чей срок полномочий заканчивается в январе, также заинтересован в том, чтобы остаться на должности директора.

Как известно Eesti Päevaleht, вместе с Карисом и Лукасом на пост директора ERM выдвинули свои кандидатуры советник премьер-министра по вопросам образования и культуры Эгге Кулбок-Латтик и директор эстонского шахтного музея ”Кохтла” Андрес Краас.