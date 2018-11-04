Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией

- социальная справедливость (достойные пенсии и социальные пособия, бесплатная медицина, доступное жильё);
- равноправие (соблюдение прав национальных меньшинств, установленных в международных конвенциях, пактах и рекомендациях, как-то право на образование на родном языке);
- антимилитаризм (выход Эстонии из НАТО и перераспределение военных расходов в социальную сферу).
Как сообщалось ранее, предстоящей весной Русаков собирается посетить Крым.
"В Крыму пройдет экономический форум, на который мы были приглашены, — поясняет Русаков. — Мы за добрососедские отношения с Россией и считаем проводимую политику эскалации санкций-антисанкций деструктивной и вредящей налаживанию нормальных экономических и политических отношений между странами ЕС и Россией", — говорит Русаков, и отмечает, что от санкций сильно пострадала и Эстония, в частности фермеры, туризм и т.д.
"Кому выгодны эти санкции? — задается он вопросом. — Точно не нашей стране и не нашему народу. Это наша позиция и мы не боимся ее высказывать. Мы считаем, что надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией (в том числе участвуя в форумах и других мероприятиях), и чем раньше мы это сделаем, тем лучше для Эстонии".
В Полиции безопасности сказали, что не считают нужным ничего от себя добавлять к известному всем заявлению МИДа по поводу визитов в Крым частных лиц.
Как сообщалось ранее, что Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым. Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. В пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.