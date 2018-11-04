Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией

Как отмечает Русаков, сейчас первоочередная задача ОЛПЭ — это подготовка к съезду партии, который состоится 8 декабря, а также подготовка к парламентским выборам. На съезде будет утверждена предвыборная программа партии, проект которой уже готов.

На вопрос, верите ли вы, что в следующем году на выборах в Рийгикогу ОЛПЭ сможет преодолеть 5-процентный барьер, Русаков ответил: "Это не вопрос веры".

"К сожалению, на сегодняшний момент политический ландшафт в Эстонии оставляет желать много лучшего. Правые партии упражняются в национализме. В любой программе присутствует парадигма "Эстония — для эстонцев!" в той или иной форме, — уверен Русаков. — К названию любой партии можно смело добавлять "национал": национал-реформисты, национал-центристы, национал-социал-демократы и т. д. Наша партия является интернационалистской, для нас не важна национальность, и мы категорически против приоритета одной нации над другой".

По словам нового главы партии, ОЛПЭ дает людям альтернативу, которая им нужна. Он приводит основные принципы партии: