04.11.2018, 12:42

Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
 
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Vasakpartei kongress
Vasakpartei kongressFoto: Raul Mee

В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, который предстоящей весной собирается посетить Крым. Прежний председатель партии Валев Калд покинул пост по собственному желанию.

Как отмечает Русаков, сейчас первоочередная задача ОЛПЭ — это подготовка к съезду партии, который состоится 8 декабря, а также подготовка к парламентским выборам. На съезде будет утверждена предвыборная программа партии, проект которой уже готов.

На вопрос, верите ли вы, что в следующем году на выборах в Рийгикогу ОЛПЭ сможет преодолеть 5-процентный барьер, Русаков ответил: "Это не вопрос веры".

"К сожалению, на сегодняшний момент политический ландшафт в Эстонии оставляет желать много лучшего. Правые партии упражняются в национализме. В любой программе присутствует парадигма "Эстония — для эстонцев!" в той или иной форме, — уверен Русаков. — К названию любой партии можно смело добавлять "национал": национал-реформисты, национал-центристы, национал-социал-демократы и т. д. Наша партия является интернационалистской, для нас не важна национальность, и мы категорически против приоритета одной нации над другой".

По словам нового главы партии, ОЛПЭ дает людям альтернативу, которая им нужна. Он приводит основные принципы партии:

- социальная справедливость (достойные пенсии и социальные пособия, бесплатная медицина, доступное жильё);
- равноправие (соблюдение прав национальных меньшинств, установленных в международных конвенциях, пактах и рекомендациях, как-то право на образование на родном языке);
- антимилитаризм (выход Эстонии из НАТО и перераспределение военных расходов в социальную сферу).

Как сообщалось ранее, предстоящей весной Русаков собирается посетить Крым.

"В Крыму пройдет экономический форум, на который мы были приглашены, — поясняет Русаков. — Мы за добрососедские отношения с Россией и считаем проводимую политику эскалации санкций-антисанкций деструктивной и вредящей налаживанию нормальных экономических и политических отношений между странами ЕС и Россией", — говорит Русаков, и отмечает, что от санкций сильно пострадала и Эстония, в частности фермеры, туризм и т.д.

"Кому выгодны эти санкции? — задается он вопросом. — Точно не нашей стране и не нашему народу. Это наша позиция и мы не боимся ее высказывать. Мы считаем, что надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией (в том числе участвуя в форумах и других мероприятиях), и чем раньше мы это сделаем, тем лучше для Эстонии".

В Полиции безопасности сказали, что не считают нужным ничего от себя добавлять к известному всем заявлению МИДа по поводу визитов в Крым частных лиц.

Как сообщалось ранее, что Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым. Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. В пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.

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