Новый поворт: ”показания” в поддержку Рыйваса и их попадание в прессу могли быть подстроены

После разразившегося вокруг бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса секс-скандала некоторые находившиеся на той злополучной вечеринке женщины выступили в прессе с заявлениями, что все было нормально и никто себя на мероприятии плохо не чувствовал. По данным Delfi, эти ”показания” были взяты у женщин по инициативе малайзийской фирмы (работники которой принимали участие в вечеринке), а в прессу могли попасть при содействии советника Рыйваса Аве Тампере.

Женщина-эстонка, представляющая фирму, проронила в телефонном разговоре с журналистом Delfi, что выступления женщин в защиту Рыйваса в эстонские СМИ она передала через PR-советника Рыйваса Аве Тампере. ”Я передала эти мнения через Аве”, — сказала она, однако через несколько часов говорила уже другое.

Кроме того выяснилось, что слова женщин, которые описывали малайзийское мероприятие как крайне благопристойное, были организованы их работодателем, который во время записи находился рядом и буквально сам давал за них ”присягу”.

Предприятие записало слова женщин на пленку непосредственно после выхода скандальной статьи в EPL и Delfi и отправило их Рыйвасу в качестве выражения поддержки. Суть всего действа заключалась в том, чтобы показать, что описанное Катрин не соответствует действительности.

На одной из записей женщина, которая упала в бассейн, говорит, что у нее нет никаких претензий к эстонской делегации и общей атмосфере мероприятия. ”Я хочу четко озвучить, что позже эту ситуацию очень красиво разрешили. Меня доставили домой, я была в безопасности. Также у меня теперь есть новый телефон, который компенсировали”, — сказала она и заверила, что у остальных участниц (кроме одной, которая и обратилась в прессу) также нет никаких претензий.

Еще на одной записи в защиту Рыйваса выступает один из руководителей малазийской фирмы, уроженец Индии. ”Привет, Таави! Я тут нахожусь со всеми теми людьми, которые были тем вечером в том баре. Скажите ”привет”!” , — начинает свою речь мужчина. Присутствующие рядом женщины подхватывает: ”Привееет!”

”Все присутствующие здесь говорят, все находившиеся в том баре женщины сейчас тут вместе со мной, и они все говорят, что ничего неправильного не происходило. Они все время были вместе. Очень важно, чтобы твоя жена это знала. Мы на твоей стороне. Мы не видели, чтобы происходило что-то плохое. Мы тут составляем план на случай, если к нам обратится пресса, и тогда мы скажем, что ничего неправильного не происходило. Больше спасибо тебе, я молюсь о тебе и надеюсь, что все будет хорошо”, — заверяет мужчина.

Тампере хоть и разрешила Delfi ознакомиться с записями, утверждение о том, что она являлась посредником в этом деле, опровергла. ”Я не знаю, как эти записи попали в Postimees. Мы не требовали этих заявлений от работодателя и это — не наши инициатива. Эти записи сделаны после выхода статьи в Eesti Päevaleht”, — сказала она.

Позже она сообщила, что попросила у представителя малайзийской фирмы уточнений по поводу того, как эти заявления дошли до общественности.

Уже после этого журналист еще раз решил связаться с представительницей фирмы, и она сказала, что все-таки записи попали в прессу без вмешательства Тампере и были отосланы журналисту напрямую.