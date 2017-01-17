Новый поставщик услуг для Вирумааского центра поддержки жертв насилия отказался перенимать незавершенные судебные дела. Государственный центр считает, что представление клиентов в судебном производстве не входит в перечень услуг, и опорные центры, согласно закону, не обязаны оказывать подобного рода помощь, пишет Eesti Päevaleht.

Истории, с которыми женщины приходят в центр, очень грустные и сложные. Так, полтора года назад мужчина жестоко избил свою жену и дочь. Насилие продолжалось годами. Полгода женщина жила в приюте, и сейчас дело о правах на опеку над детьми находится на рассмотрении в суде.

Или еще одна история женщины, которая тоже стала жертвой насилия и дело которой тоже находится на рассмотрении в суде. У женщины в совместной собственности с мужем находится недвижимость, от раздела которой мужчина отказывается. Так, она выплачивает кредит, а он пользуется недвижимостью и угрожает ей. В дело вовлечены прокуратура, полиция, служба помощи жертвам насилия и местные власти, дело о разделе имущества рассматривает суд.

Еще один случай: мужчина вывел из дома двоих детей и угрожал убить сначала их, а потом себя. Детей у него удалось забрать, а полиция взяла его под стражу, но через некоторое время отпустила. Теперь женщина опасается за свою жизнь. Дело о передачи права опеки находится на рассмотрении в суде.

Подобных нерешенных судебных дел в Ляэне-Вирумаа около восьми. До недавнего момента обратившихся в приют женщин представляла юрист Мерле Албранти (для пострадавших услуга была бесплатной). Так как с нового года в свзяи с реорганизацией системы финансирования предоставлять приюту услуги стала другая фирма — Keerub OÜ, правозащитница обратилась к ее представителю, чтобы передать находящие в суде дела.

”Так как мы начали предоставление услуги с 01.01.2017, то, исходя из этого, не можем принять находящиеся в процессе рассмотрения дела и можем основываться только на условиях тендера и заключенном договоре”, — ответил ей представитель Keerub OÜ.

По словам представителя Keerub OÜ Ивики Абнер, они проконсультировались с несколькими юристами, и все они считают, что незаконченные дела просто так перенимать нецелесообразно и что это безответственно по отношению к клиентам. ”Лошадей на переправе не меняют”, — процитировала Абнер мнение юристов.

По словам руководителя службы помощи жертвам насилия Департамента социального страхования Олле Селлиов, представление клиента в суде не входит в обязанности новой фирмы, предоставляющей центру социальные услуги.

”У всех клиентов, вне зависимости от того, пользовались они услугами или нет, есть право обратиться в новый центр с целью получения услуг опорного центра для женщин. Представление интересов клиентов в суде не входит в перечень предоставляемых услуг и мы не можем принудить центры их оказывать”, — подчеркнул чиновник.

Еще в прошлом году председатель социальной комиссии Рийгикогу Хельмет Кютт подчеркивал, комментируя реорганизацию финансирования центров поддержки жертв насилия, что ни одна женщина без помощи не останется.