Новый посол Эстонии при Ватикане вручил верительные грамоты Папе Франциску

В своей речи на церемонии и вручения верительных грамот папа Франциск подчеркнул необходимость учиться на трагедиях мировых войн и искать решения конфликтов через международное сотрудничество и диалог, утверждая мир на основах справедливости и добра. Папа также обратил внимание на 70-летие общей декларации ООН о правах человека и призвал уважать общечеловеческие ценности и решать растущие гуманитарные проблемы.

Посол Теэсалу передал понтифику сердечные приветствия президента Керсти Кальюлайд. Папа Франциск с теплотой вспомнил визит в Эстонию и состоявшиеся в Таллинне встречи.