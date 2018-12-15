15.12.2018, 20:45

Новый посол Эстонии при Ватикане вручил верительные грамоты Папе Франциску

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rus.delfi.ee
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EV100: kätlemine
EV100: kätlemineFoto: RAIGO PAJULA, Presidendi kantselei

Новый посол Эстонии при Ватикане Пауль Теэсалу вручил свои верительные грамоты Папе Франциску, сообщает в субботу МИД Эстонии, передает Rus.Err.

В своей речи на церемонии и вручения верительных грамот папа Франциск подчеркнул необходимость учиться на трагедиях мировых войн и искать решения конфликтов через международное сотрудничество и диалог, утверждая мир на основах справедливости и добра. Папа также обратил внимание на 70-летие общей декларации ООН о правах человека и призвал уважать общечеловеческие ценности и решать растущие гуманитарные проблемы.

Посол Теэсалу передал понтифику сердечные приветствия президента Керсти Кальюлайд. Папа Франциск с теплотой вспомнил визит в Эстонию и состоявшиеся в Таллинне встречи.

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