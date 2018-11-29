29.11.2018, 09:05

Новый министр МВД Райк: о ”драке” у Рийгикогу, проблемах Нарвы и памяти о Бронзовой ночи

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Йоозеп Тикс
Ольга Привалова
Редактор
EST 1
Katri Raik 27.11.2018
Katri Raik 27.11.2018Foto: Joosep Tiks

Новая глава МВД считает, что проблемы жителей Эстонии — схожи, но общая часть выпала из дискуссии.

Митинг у Рийгикогу кончился рукоприкладством. Теперь так будет всегда?

Надеюсь, что (поза)вчера был исключительный день. Я там и сама присутствовала. Но все было внезапно. Кажется, что и для организаторов митинга — тоже. Меня очень тронули плакаты, на которых люди были изображены повешенными. Стоять близ них было мрачно.

Или когда за спиной из рупора кричат, мол, иди подожги себя?

Это уж точно чересчур. И бить лежачего — абсолютно неприемлемо. В тот день уж точно были перейдены границы, и сейчас — время остановиться и подумать. Тем более, грядет предвыборное время: митинги и народные собрания — часть жизни.

Люди не должны бояться, своим надо доверять.

Пожилого человека в плохом настроении — возьмите за локоть и успокойте: что стряслось? Я говорила с десятками человек, и проблемы — все те же: пенсия, уровень жизни и массовая миграция, чего, конечно, не разделяет никто. Жаль, что эта общая часть выпала из дискуссии.

Напоминает ли это Бронзовую ночь? Раздробленное инфопространство, разжигающая ненависть риторика, внезапная реакция, и все кончается насилием.

С Бронзовой ночи прошло так много времени, что память людей начинает блекнуть. Там были взяты для противостояния две группы людей: эстонцы и русские. А (поза)вчера это была явно конфронтация эстонцев — время другое просто. 2007 гол для нас все же уроком. После этого отношения общества к русским заметно изменилось. Вообще, с людьми надо говорить. Мы не используем возможности маленькой страны, чтобы общаться.

Слово — очень мощное оружие. Кто вчера стоял там на митинге — ощутили это. Один господин предъявил мне настолько, по его мнению, серьезное обвинение, что я, мол, вообще должна убираться обратно в Нарву.

Вы же и так часто ездите?

Мне и подумалось: знал бы он, как я рада была бы иметь такую возможность. Но жизнь сейчас другая. Так часто, как мне хотелось бы появляться в Нарве, не могу. По сути, я 20 лет считала Нарву своим домом. Там свои люди.

В политике для меня важно улучшение Нарвы. Улучшение Ида-Вирумаа. Но это — очевидно — тема внутренней безопасности. Если посмотреть статистику насилия в отношении женщин, то в Ида-Вирумаа его — в два раза больше, нежели в других местах. Хотя я и согласна с коллегами из полиции: сообщать стали больше.

Когда в Нарве все наладится?

Средняя зарплата нарвитян не должна быть на треть ниже, чем в остальной Эстонии. Конечно, когда мы тут говорим, мол, Нарва то, Нарва сё, я не понимаю: почему жители Валга и Выру не поднимают шум? У них же такое же положение!

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