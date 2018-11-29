Новый министр МВД Райк: о ”драке” у Рийгикогу, проблемах Нарвы и памяти о Бронзовой ночи

Митинг у Рийгикогу кончился рукоприкладством. Теперь так будет всегда?

Надеюсь, что (поза)вчера был исключительный день. Я там и сама присутствовала. Но все было внезапно. Кажется, что и для организаторов митинга — тоже. Меня очень тронули плакаты, на которых люди были изображены повешенными. Стоять близ них было мрачно.

Или когда за спиной из рупора кричат, мол, иди подожги себя?

Это уж точно чересчур. И бить лежачего — абсолютно неприемлемо. В тот день уж точно были перейдены границы, и сейчас — время остановиться и подумать. Тем более, грядет предвыборное время: митинги и народные собрания — часть жизни.

Люди не должны бояться, своим надо доверять.

Пожилого человека в плохом настроении — возьмите за локоть и успокойте: что стряслось? Я говорила с десятками человек, и проблемы — все те же: пенсия, уровень жизни и массовая миграция, чего, конечно, не разделяет никто. Жаль, что эта общая часть выпала из дискуссии.

Напоминает ли это Бронзовую ночь? Раздробленное инфопространство, разжигающая ненависть риторика, внезапная реакция, и все кончается насилием.

С Бронзовой ночи прошло так много времени, что память людей начинает блекнуть. Там были взяты для противостояния две группы людей: эстонцы и русские. А (поза)вчера это была явно конфронтация эстонцев — время другое просто. 2007 гол для нас все же уроком. После этого отношения общества к русским заметно изменилось. Вообще, с людьми надо говорить. Мы не используем возможности маленькой страны, чтобы общаться.