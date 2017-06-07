Новый министр финансов — успешный бизнесмен. Одна из его фирм может не понравиться Осиновскому

Новоиспеченный министр финансов Тоомас Тынисте — очень успешный бизнесмен. Он имеет общий бизнес как супругой, так и с братом. Занимается продажей как детских вещей, так и алкоголя.

Одна из принадлежащих ему фирм находится в совместном владении с женой, называется Breting OÜ и является материнской фирмой Laste Maailm OÜ, имеющей магазин детских товаров на Пярнуском шоссе и в торговом центре Rocca al Mare.

В концерн Breting входит также Metsara-Metsapere Põllumajandussaadused OÜ, занимающаяся продажей лесной и полевой недвижимости. Фирме принадлежит ряд недвижимости общей площадью в 200,54 гектара.

Кроме того, Тынисте является совладельцем LTT AS, занимающегося продажей алкогольных и безалкогольных напитков и продуктов, и связан с производителем текстильной продукции AS Galvi-Linda и фирмой T.T. Varahaldur. Как успешный яхтсмен он входит также в правление Союза яхт-клубов Эстонии.

Согласно крепостной книге, Тынисте является владельцем ряда недвижимости: например, участка на 2187 м2 в деревне Мийдуранна в Виймси, участка 2883 м2 в деревне Принги в той же волости, части дома в центре Таллинна, трех участков под жилую площадь в волости Куусалу (7225, 7606 и 7282 м2), квартир в Пярну и Хаапсалу.