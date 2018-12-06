Новый командующий Силами обороны выступил за увеличение срока службы в армии(10)
В некоторых родах войск срок службы мог бы быть и подлиннее, считает вступивший в должность командующего Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
В некоторых родах войск срок службы мог бы быть и подлиннее, считает вступивший в должность командующего Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
Увеличение времени срочной службы помогло бы повысить боевую готовность армии, передает слова Херема rus.err.ee со ссылкой на утренние новости телеканала ETV+.
По словам Херема, одна из главных проблем вооруженных сил Эстонии заключается в том, что нарастить боевую мощь практически невозможно из-за ограниченного количество действующих военных. Военных специалистов попросту не хватает, поэтому одним из вариантов могло бы стать увеличение срока службы до 12 месяцев, например, в таких родах войск как кибервойска, связь или ПВО.
Мартин Херем при этом уверен, что женщины в армии могут служить только на добровольной основе.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.