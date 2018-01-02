Новый год таллиннцами встретили 448 764 человека

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января 2018 года в Таллинне жили 448 764 человек, т.е. за год число обитателей столицы выросло на 5141 человека.

В декабре прибавка оказалась очень скромной - всего 42 человека (для сравнения, в ноябре она была равна 670 и октябре - 638). Рубеж в 400 000 человек Таллинн превысил в 2004 году, к 1 сентября, сообщает Раэпресс.

Одновременно рост населения укрепляет материальную базу города и создает возможности делать еще больше во благо горожан, считает мэр Таави Аас