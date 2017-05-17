Новый глава Eesti Raudtee был признан виновным в притеснении работника и получил максимальный штраф

В ходе производства о проступке суд признал Эрика Лайдвеэ виновным в том, что он препятствовал работе профсоюза и его членов во время своего пребывания в должности руководителя Transiidikeskus AS. Министерство экономики и совет Eesti Radutee, генеральным директором которого Лайдвеэ стал совсем недавно, не считают, что его поведение на прошлом месте может сказаться на работе на нынешнем, пишет Eesti Päevaleht.

„По оценке суда, лицо, в отношении которого ведется производство, на протяжении долгого времени вело себя крайне надменно в отношении профсоюза. Э. Лайдвеэ отказывался признавать обязательства в отношении доверенного лица […] Более того, он безразлично относился и к замечаниям Трудовой инспекции […] , никак не изменил своего поведения. Смягчающие вину обстоятельства в данном деле отсутствуют,” — значилось в решении суда. Суд наказал Лайдвеэ максимальным штрафом в размере 1600 евро.

Будучи директором транзитного центра, Лайдвеэ отказался признавать доверенное лицо работников Сергея Мастепана, прорабовшего на предприятии докером 20 лет. Поскольку он вступил в профсоюз и стал критиковать трудовой уклад фирмы, ему стали вменять невыполнение рабочих обязанностей и уволили без предупреждения под предлогами, которые он с помощью профсоюза оспорил.

Несмотря на то, что суд признал прерывание трудового договора с Мастепаном недействительным, руководство фирмы известило его о сокращении, что также было оспорено в суде. Решение по этому делу пока не вынесено.

По словам руководителя совета Eesti Raudtee Прийта Рохумаа, во время конкурса они неоднократно разговаривали об этом с Лайдвеэ, но он был склонен не соглашаться с судом. ”Я на собственном примере знаю (Рохумаа долгое время руководил Viru Keemia Grupp — прим.ред.), что отношения с профсоюзом всегда имеют две стороны, и неправильно было бы оценивать вещи как черно-белые. Мы знаем, что у руководства Eesti Raudtee, в том числе у меня, хорошие и рабочие отношения с профсоюзом”, — сказал Рохумаа.

Представитель владельца Raudtee, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон также подчеркнула, что на состоявшемся в понедельник, то есть в первый рабочий день Лайдвеэ, общем собрании она сказала новому председателю правления, что ждет от него конструктивной работы с профсоюзами и продолжения действия коллективного договора, обеспечивающего трудовой мир.

Так, уже во вторник утром Лайдвеэ встретился с руководителем профсоюза работников железной дороги Олегом Чубаровым. ”Я спросил прямо, как мы будем работать дальше, принимая во внимание ту информацию, что у нас о нем есть. Я сказал, что не разделяю невежливого отношения к представителю профсоюза или доверенным лицам”, — рассказал Чубаров. По словам Чубарова, Лайдвеэ аргументировал свое поведение указаниями со стороны владельца фирмы Анатолия Канаева. Позже как сам Лайдвеэ, так и Канаев опровергли данное утверждение.

„Я в каждодневную работу фирмы не вмешиваюсь. Даже близко не подхожу. Честно говоря, если бы встретил этого Мастепана на улице, то и не узнал бы. Я его не знаю, и, извините, знать не хочу, — заявил Канаев. — Но вопрос не в этом. Есть такая пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. У нас есть все необходимые документы, у нас коллективный договор, избранный представитель коллектива. Мы обсуждаем и решаем все проблемы. Но если нам пытаются диктовать (профсоюз — прим.ред.), что мы должны делать, то, знаете, дела так не делаются”.

„В Eesti Raudtee ситуация совсем другая, чем в Transiidikeskus. Здесь есть коллективный договор, членов профсоюза более 400. Речь идет о долгосрочных коллективных трудовых отношениях с фиксированными правами и обязательствами”, — прокомментировал ситуацию Лайдвеэ.

„Если кто-то распечатает вашу фотографию, выколет глаза и повесит перед офисом, будете ли вы сотрудничать с такой организацией? Транзитный центр инициировал несколько уголовных дел против Независимого профсоюза моряков Эстонии. В одном деле они действительно оказались правы. Вы получали когда-нибудь штраф за дорожное нарушение? По сути это то же самое. И вообще, не стоит бояться суда. Если есть спор, то его следует решить. Один раз решение будет в пользу центра, другой — в пользу профсоюза. Еще раз повторяю — это не моя война против профсоюза моряков”, — сказал Лайдвеэ.