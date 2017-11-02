Новый глава Больничной кассы о бюджете следующего года: дополнительных денег в два раза меньше, чем нужно

У пришедшего в Больничную кассу из ИТ-сектора Райна Лаане есть несколько идей, как лучше управлять ограниченным бюджетом. Например, он думает с помощью компьютеров контролировать, являются ли идущие на больничный люди больными на самом деле, пишет Eesti Päevaleht.

- Писали о вашей зарплате, которая выше, чем у предыдущего руководителя Больничной кассы и премьер-министра, и составляет 7800 евро. Как вам удалось выторговать такую сумму?

- Это решение совета, компромисс. Мне пришлось немного умерить свои желания, и на чем-то мы сошлись.

- У вас просили комментарий по поводу ситуации меленькой Аннабель, которой Больничная касса не может компенсировать стоимость лекарства против рака, так как его нет в списке лекарств, компенсация которых возможна. Вы сказали перед телекамерами, что ходатайствовать о внесении определенных лекарств в данный список должны врачи и профессиональные сообщества, но выяснилось, что сама Больничная касса может это сделать. Как вы это объясните?

- Советую спокойно прочитать об этом на сайте Больничной кассы. Там после запятой написано: в сотрудничестве с профессиональными сообществами. Я не считаю правильным, чтобы Больничная касса самостоятельно решала, какое лекарство внести в список, какое — нет. Людей лечат врачи.

- Лечение от рака дорожает, а количество таких диагнозов увеличивается. Как покрыть расходы людей?

- Начнем с положительного. Средняя продолжительность жизни растет. Если оставить несчастные случаи в стороне, то в конце жизни нас по большому счету ждет два варианта ухода в мир иной: от болезней сердца или от рака. Это тяжело и об этом не хотят говорить, но это реальность. Больничная касса поддерживает профилактические меры. Очень хорошо проходят выборочные обследования для выявления рака груди. Эта болезнь, диагностированная на ранней стадии, излечима. То же самое касается профилактики рака толстого кишечника и шейки матки.

В случае мужчин важно выявлять на ранней стадии рак предстательной железы. Сейчас обсуждается, как это лучше всего делать. Должны быть две ключевых вещи: здоровый образ жизни и профилактические меры.

При разговоре о лечении от рака никогда не хочется доходить до слова ”деньги”, но бюджет устанавливает свои границы. С одной стороны позитивно то, что если еще несколько лет назад от некоторых болезней не было лекарств, то сейчас есть новые медикаменты и услуги. Правда, когда они попадают на эстонский рынок, цены на них зачастую слишком высоки.

Например, в Америке, где много частных организаций, занимающихся медицинским страхованием, по умолчанию оговаривается потолок — 80 000 долларов, тот максимум, который страховые компании согласны компенсировать. И сюрприз-сюрприз, новые курсы лечения так примерно и стоят.

В то же время там есть те же проблемы — стоимость некоторых лекарств не компенсируются.

- Как государственные больничные кассы по всему миру могли бы заставить фармацевтические компании предоставлять новые препараты на пробу и сделать цены разумными?

- Все не так просто. Даже если лекарство помогает одному человеку, это не значит, что оно будет эффективно и для следующих десяти. К тому же фармацевтические компании — это коммерческие предприятия, а в этой сфере, скромно выражаясь, прибыль не самая маленькая. Приходя на рынок с новым лекарством, фирмы, конечно, для начала делают скидки, но дальше могут быть очень жесткими.

Положительно то, что в следующем году в список лекарств добавятся два новых препарата от рака. Это произойдет потому, что цена на них стала разумнее, а эффективность доказана более чем в половине случаев.

- Что еще можно изменить в финансировании лекарств от рака?

- Одна идея — стратегическая покупка. Дело в том, что для многих фармацевтических компаний количество случаев лечения болезней в Эстонии маргинально мало, что ограничивает возможности на переговорах о ценах. Если бы мы вели такие переговоры совместно с Латвией, Литвой, со странами Скандинавии, или даже со всем ЕС, можно было бы добиться лучших условий. Проблема и в том, что та цена, которая в Германии еще является приемлемой, Эстонии не по карману.

- Как продвигается составление бюджета Больничной кассы на следующий год?

- Занимаемся им активно. На прошлой неделе собирался совет, который мы впервые ознакомили с возможными изменениями в списке медицинских услуг. В следующем году эстонский сектор здравоохранения получит дополнительное финансирование, но связанные с этим ожидания тоже высоки. Между тем, у Больничной кассы появятся новые обязательства, например, финансирование скорой помощи. Дело идет к тому, чтобы Больничная касса финансировала в здравоохранении практически все, на что государство дает деньги.

- Если учитывать минус прошлого года и добавляющиеся услуги, то как можно будет все реализовать за 37 миллионов евро?

- Начнем с минуса прошлого года. Я еще не был руководителем Больничной кассы, когда в машине слушал, как журналист говорит по радио о том, что ему не нравится, что Больничная касса превышает бюджет на 30 миллионов, так как это слишком большая сумма.

Во-первых, учитывая весь бюджет Больничной кассы, составляющий примерно 1,1 млрд евро, 30-миллионный минус — это всего 2,7 процента. Если посмотреть на любое крупное предприятие, то ошибка в 2,5% не кажется большим промахом, но сама сумма — 30 млн — воспринимается людьми как очень большая.

Во-вторых, посмотрим, на что эти 30 миллионов пошли. Больничная касса внесла в список лекарств препарат от гепатита-С, и мы не могли предвидеть вспышку этого заболевания. У предыдущего руководства был выбор: предоставлять людям лечение или придерживаться бюджета. Я скажу, что это было счастье, что лекарство находилось в списке льготных препаратов и не возникло юридических препятствий. В результате 600 человек получили лечение. Были и те, кто сказал Больничной кассе спасибо, и те, кто считает, что учреждение не смогло спланировать бюджет. Тот же выбор у нас сейчас с лекарствами от рака.

- Но все-таки, как бюджетом на следующий год покрыть все расходы?

- Я надеюсь, что вспышек болезней станет меньше. Цель дополнительного финансирования — уменьшение очередей на лечение.

- Я не могу понять, как дополнительные деньги могут сократить очереди. Сейчас же врачи не сидят в кабинетах без дела, пока пациенты стоят в очередях.

- Очень хорошо. Прежде чем я отвечу, спрошу: как вам кажется, в чем проблема очередей к врачам?

- По-моему, у нас мало врачей. Возможно, дигитальная регистратура помогла бы организовать время приема более рационально?



- Как это быстро исправить? Привезти откуда-то врачей, или сократить университетскую программу до трех лет?

- Скажите лучше вы.

- Примерно месяц назад я рассуждал похоже: дигитальная регистратура спасет мир, привезем врачей и проблема решится. Теперь мне все видится немного по-другому. Про профилактику и здоровый образ жизни мы уже говорили. Следующий шаг — семейные врачи. Мы должны укрепить систему семейных врачей так, чтобы они была очень уверенными, решая, в каких случаях человека нужно направлять к врачу-специалисту, а в каких семейные врачи справятся сами. Далее — электронная консультация семейных врачей и врачей-специалистов.

Тут правило, согласно которому специалист в течение четырех дней отвечает семейному врачу, давая свою оценку: необходим ли визит. Это позволяет не гонять людей без толку.

По 16 специальностям электронная консультация действует с 2013 года. Больничная касса может добавить специальности. Например, в следующем году добавится гинекология. Врачи не очень готовы на это идти, они хотят видеть пациентов. Опять же электронное консультирование все-таки требует времени.

С тем, что добавление денег не решит проблему очередей к врачам, к которым люди очень хотят попасть, я согласен.

В мире есть примеры, когда с очередями боролись другими методами. Например, существуют системы, когда страховые выплаты зависят от того, сколько раз человек посещал врача-специалиста в прошлом году.

- Как же можно сократить очереди дополнительными деньгами?

- Один показатель — это потребность в услуге здравоохранения, то есть сколько бы люди могли ходить к врачам. Второй — то, какое финансирование может предоставить Больничная касса. Мы договорились, что в 2018 году профинансируем 94 процента от этой потребности. Сейчас финансируется 92 процента.

Много времени уходит на ожидание коленных и тазобедренных протезов. Ожидание не представляет опасности для жизни, но влияет на ее качество. Исследования показывают, что не все люди, которым выписывают протезы, действительно в них нуждаются. Сейчас у больниц есть возможность делать больше операций, чем больницы заказывают.

- Скорая помощь, уменьшение очередей и другие дополнительные обязательства. Хватит ли на все 37 дополнительных миллионов?

- Эта сумма, конечно, меньше необходимой. Из разных источников слышал, что она меньше в два раза. Если организовать некоторые вещи более оптимально, то картина, уверен, улучшится.

Приведу пример с возмещением по нетрудоспособности, которое обходится в целом Больничной кассе примерно в 135 миллионов в год. Сегодняшняя ситуация такова, что когда человек идет к семейному врачу, а тот решает, что он не может работать, ему открывают больничный. Работодатель сейчас этого не видит. Хорошо, если работник сообщает, что он болеет и не может выйти на работу. Начиная с апреля у работодателей будет возможность видеть открытие больничного листа.

Идея в том, что в случаях, когда больничный открыт, но за ним не следует ни одного счета за лечение или рецепта, которые бы подтвердили, что человек получает лечение, то тогда нужно семейного врача спросить: что происходит? Отдыхает ли человек дома? На каком основании больничный выдан?

- А что, нельзя лечиться ромашковым чаем, компрессами с водкой?

- Конечно, можно, если это идет на пользу. Лично я сомневаюсь, что все эти люди так лечатся. Особенно, когда эти же люди выкладывают в социальных сетях фотографии из красивых мест во время своих больничных. Это задевает чувство справедливости населения и перегружает бюджет Больничной кассы. С помощью инфотехнологий мы можем повысить дисциплину как семейных врачей, так и их клиентов.

- Если суммировать маленькие мошенничества, то, скорее всего, получится сумма, достигающая миллионов. Как улучшить надзор?



- Абсолютно согласен. Я, правда, не могу сказать, идет ли речь о миллионах, но дело в принципе. Больничная касса делает выборочные проверки. Отмечу, что нужно отделять ошибки по незнанию от мошенничества. В отношении злостного мошенничества действует нулевая толерантность. Это самый быстрый способ остаться без договора с Больничной кассой.

Читайте интервью полностью в Eesti Päevaleht.