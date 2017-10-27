Новый глава Больничной кассы будет получать больше премьер-министра

Совет Больничной кассы утвердил для ее председателя правления Райна Лаане плату за исполнение служебных обязанностей в размере 7800 евро, передает Äripäev со ссылкой на ”Новости медицины”.

Для сравнения: основная зарплата премьер-министра Эстонии Юри Ратаса составляет 5288 евро.

Кроме того, Лаане будет получать дополнительную плату по результатам, которая может составлять до четырех месячных должностных окладов. Также ему будет выплачиваться компенсация за использование личного автомобиля в рабочих целях в размере 700 евро в месяц.