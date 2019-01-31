Новые владельцы Idea получили э-резиденство

Исполнительный директор коммуникационного предприятия Vivendi Арно де Пьюфонтен, исполнительный директор глобальной коммуникационной группы Havas Янник Болоре и региональный руководитель Havas Group Альберто Кантели получили на встрече с президентом Керсти Кальюлайд цифровые удостоверения личности э-резидента. Всего в Эстонии насчитывается около 50 000 э-резидентов.

На прошлой неделе руководители Havas Group и Vivendi встретились с президентом Кальюлайд по случаю завершения крупной сделки, в результате которой объединились действующая в Эстонии, Латвии и Литве Idea Group и литовская Publicum Group. Havas Group стала владеть 51% крупнейшей маркетингово-коммуникационной группой в странах Балтии под новым названием Havas Baltikum.