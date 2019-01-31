Новые владельцы Idea получили э-резиденство

Руководители инвестировавшего в страны Балтии французского медиагиганта Vivendi и глобальной коммуникационной группы Havas получили лично от президента Керсти Кальюлайд электронно-цифровые удостоверения личности э-резидента.
Исполнительный директор коммуникационного предприятия Vivendi Арно де Пьюфонтен, исполнительный директор глобальной коммуникационной группы Havas Янник Болоре и региональный руководитель Havas Group Альберто Кантели получили на встрече с президентом Керсти Кальюлайд цифровые удостоверения личности э-резидента. Всего в Эстонии насчитывается около 50 000 э-резидентов.
На прошлой неделе руководители Havas Group и Vivendi встретились с президентом Кальюлайд по случаю завершения крупной сделки, в результате которой объединились действующая в Эстонии, Латвии и Литве Idea Group и литовская Publicum Group. Havas Group стала владеть 51% крупнейшей маркетингово-коммуникационной группой в странах Балтии под новым названием Havas Baltikum.
В коммуникационную группу Havas Baltikum входит 20 агентств, предлагающих коммуникационные, маркетинговые, рекламные и другие медиа-услуги. В странах Балтии в группе насчитывается 250 сотрудников, обслуживающих таких клиентов как Hyundai, JDE, Samsung, Philip Morris, Mars, Tele2, GSK, LIDL, Coca-Cola, Neste, Estrella и Kesko Senukai. Оборот группы в 2018 году превысил 50 миллионов евро.