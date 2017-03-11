Новые требования к продаже безрецептурных лекарств вызывают вопросы у аптекарей

С пятницы аптекари обязаны уведомлять клиентов, покупающих лекарства без рецепта, не только о действии и составе препарата, но и о цене, передает rus.err.ee.

"Не все клиенты знают о своих правах, и аптекарь должен предоставить возможность разобраться. Аптекарь обязан консультировать клиента о том, как действует препарат, как его правильно использовать и хранить. Теперь к этому прибавится еще и обязанность информировать о наличии лекарств с более низкой ценой", — пояснила представитель Департамента лекарств Катрин Коллист.

Провизор и член правления союза аптек Эстонии Кристийна Сепп считает, что новые предписания могут сместить фокус общения аптекаря и клиента в худшую строну, ведь ставить акцент на цену лекарства — в корне неверно.

"Цель аптекаря — помочь пациенту правильным лечением, чтобы пациент принимал нужные лекарства в нужном количестве. Поэтому для нас непонятно, почему акцент делается на ценах", — отметила провизор Кристийна Сепп.

Проблему может вызвать и то, что не совсем ясно, как высчитывать более низкую стоимость, так как упаковка с меньшим количеством таблеток обойдется дешевле, а в большой упаковке цена таблетки ниже.