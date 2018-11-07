Новые правила с нового года: уточните в регистре свое место жительства с точностью до улицы или лишитесь большей части услуг

Как сказал политик, сегодня парламент приступит к рассмотрению законопроекта о регистре народонаселения, согласно которым всем жители Эстонии будут обязаны предоставить данные о своем месте жительства.

”Это делается для того, чтобы у самоуправлений были точные данные своих жителей, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг. Кроме того, на основе уточненных данных будет проведена перепись населения, которая позволит узнать не только численность населения, но и фактическое число тех, кто физически живет в нашей стране, а не просто числится в базе данных”, — объяснил Тийт Терик.

Исходя из этого, политик призывает всех дополнить данные о своем месте жительства как можно скорее. В противном случае в январе 2019 года те, кто этого не сделал, не смогут рассчитывать на услуги, предоставляемые самоуправлениями.

”Если у государства не будет данных о проживающих здесь, то и рассчитывать на услуги они не смогут. Например, житель Таллинн, не предоставивший данные о своем месте жительства не сможет пользоваться бесплатным общественным транспортом. В целом же это касается социальных и других пособий, а также — места в детском саду и школе, которые также привязаны к месту жительства”, — сказал Терик.