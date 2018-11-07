07.11.2018, 13:40

Новые правила с нового года: уточните в регистре свое место жительства с точностью до улицы или лишитесь большей части услуг

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rus.delfi.ee
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Digiretsept
Foto: Hendrik Osula

Член Конституционной комиссии Рийгикогу Тийт Терик напоминает, что с января 2019 года начнут действовать новые требования, согласно которым все жители Эстонии должны уточнить свое место жительства с точностью до улицы. Те, кто этого не сделает, могут лишиться большей части услуг.

Как сказал политик, сегодня парламент приступит к рассмотрению законопроекта о регистре народонаселения, согласно которым всем жители Эстонии будут обязаны предоставить данные о своем месте жительства.

”Это делается для того, чтобы у самоуправлений были точные данные своих жителей, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг. Кроме того, на основе уточненных данных будет проведена перепись населения, которая позволит узнать не только численность населения, но и фактическое число тех, кто физически живет в нашей стране, а не просто числится в базе данных”, — объяснил Тийт Терик.

Исходя из этого, политик призывает всех дополнить данные о своем месте жительства как можно скорее. В противном случае в январе 2019 года те, кто этого не сделал, не смогут рассчитывать на услуги, предоставляемые самоуправлениями.

”Если у государства не будет данных о проживающих здесь, то и рассчитывать на услуги они не смогут. Например, житель Таллинн, не предоставивший данные о своем месте жительства не сможет пользоваться бесплатным общественным транспортом. В целом же это касается социальных и других пособий, а также — места в детском саду и школе, которые также привязаны к месту жительства”, — сказал Терик.

Как объяснил политик, изменения коснутся не только Таллинна. ”Это касается всех жителей Эстонии. По данным МВД, уточнить свои данные необходимо более чем 38 тысячам человек. Большинство из них может проживать за границей, но, например, если не уточнят свои данные, то не смогут участвовать в электронном голосовании”, — отметил член Конституционной комиссии.

Терик напомнил также, что дополнить данные своего места жительства можно сразу несколькими способами.

”Во-первых, на портале www.eesti.ee, человек может самостоятельно все это сделать не выходя из дома. Если же такой возможности нет, то стоит обратиться в управу своего района или местное самоуправление, где специалисты с радостью смогут помочь. Не откалывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня”, — сказал Терик и призвал всех еще раз проверить свои данные во избежание неприятных сюрпризов.

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