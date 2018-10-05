05.10.2018, 09:10

Новые партнеры Больничной кассы начали работу

 (9)
rus.delfi.ee
EST 1
Pressikonverents Haigekassas
Pressikonverents HaigekassasFoto: Andres Putting

Три новых договорных партнера, которые выиграли в Харьюмаа в выборочном конкурсе Больничной кассы для специализированной медицинской помощи, уже начали вести прием врачей-специалистов в Таллинне. Также будет продолжено лечение пациентов с редко встречающимся заболеванием глаз — кератоконусом, сказано в пресс-релизе.

Сегодня представитель Больничной кассы посетил три медицинских учреждения, которые начали работу в качестве новых договорных партнеров в Таллинне на этой неделе. OÜ Sillamäe Tervisekeskus и OÜ Narva Kliinik открыли свои двери для приема пациентов по адресу Таллинн, Нарва маантеэ, 31, а Albinea SA — в Таллинне в районе Ласнамяэ, по адресу Пунане, 16.

”Рабочая обстановка у наших новых партнеров была хорошей, все кабинеты были открыты, врачи работали и принимали пациентов. Также на местах была проверена работа дигитальной регистратуры OÜ Narva Kliinik. В ходе проверки мы увидели, что время ожидания в очередях на прием было недолгим — при записи на прием ближайший по времени визит был буквально через день. Это значит, что доступность медицинской помощи врачей-специалистов сейчас очень хорошая", — рассказала член правления Больничной кассы Майви Парв.

В Narva Kliinik ведет прием невролог. Narva Kliinik предлагает пациентам приемы врачей-специалистов в случае заболеваний нервной системы и глаз, и в расположенной в Ласнамяэ Albinea также ведут прием глазные врачи. Через пару недель по тому же адресу, где расположено Albinea SA, начнет работу Carrara SA, где при помощи поддержки Больничной кассы пациентам будут оказывать медицинские услуги по специальности гинекология.

Больничная касса также нашла решение для лечения редко встречающегося заболевания глаз кератоконуса, данную медицинскую услугу начнет в ближайшем будущем оказывать Северо-Эстонская региональная больница.

Дополнительную информацию о договорных партнерах Больничной кассы можно всегда проверить по интерактивной карте или по справочному телефону 669 6630.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом

05.10.2018
Вчера в 18:35 в расположенную в Петербурге службу обслуживания клиентов Lux Express поступил звонок с сообщением о том, что в следующем направлением Петербург-Таллинн автобусе заложена бомба.
Подробнее

”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ

05.10.2018
Вечером в пятницу, 14 сентября, на ласнамяэском рынке Паэ мужчина средних лет в ходе ссоры выхватил нож и порезал троих своих собутыльников. По мнению местных жителей, это предсказуемая кульминация беспредела, который уже много лет творится на рынке и в его окрестностях.
Подробнее





-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €

ПОДЕЛИТЕСЬ! Как вы отмечаете День учителя?

05.10.2018
Сегодня весь мир отмечает День учителя. Эстония — не исключение. Уже утром министр образования и науки Майлис Репс поздравила всех педагогов: "Спасибо вам за ту заботу, с которой вы относитесь детям, которой вы учите их. Спасибо за то, что наши дети окружены вашим вниманием и научены нужным вещам!".
Подробнее


"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

04.10.2018
В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
Подробнее

Макгрегор против Нурмагомедова. Кто сколько заработает за бой года?

05.10.2018
6 октября в США пройдет самый ожидаемый поединок года среди бойцов UFC: действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (Россия, 26-0) сразится с бывшим обладателей чемпионских поясов Конором Макгрегором (Ирландия, 21-3).
Подробнее