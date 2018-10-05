Новые партнеры Больничной кассы начали работу

Сегодня представитель Больничной кассы посетил три медицинских учреждения, которые начали работу в качестве новых договорных партнеров в Таллинне на этой неделе. OÜ Sillamäe Tervisekeskus и OÜ Narva Kliinik открыли свои двери для приема пациентов по адресу Таллинн, Нарва маантеэ, 31, а Albinea SA — в Таллинне в районе Ласнамяэ, по адресу Пунане, 16.

”Рабочая обстановка у наших новых партнеров была хорошей, все кабинеты были открыты, врачи работали и принимали пациентов. Также на местах была проверена работа дигитальной регистратуры OÜ Narva Kliinik. В ходе проверки мы увидели, что время ожидания в очередях на прием было недолгим — при записи на прием ближайший по времени визит был буквально через день. Это значит, что доступность медицинской помощи врачей-специалистов сейчас очень хорошая", — рассказала член правления Больничной кассы Майви Парв.

В Narva Kliinik ведет прием невролог. Narva Kliinik предлагает пациентам приемы врачей-специалистов в случае заболеваний нервной системы и глаз, и в расположенной в Ласнамяэ Albinea также ведут прием глазные врачи. Через пару недель по тому же адресу, где расположено Albinea SA, начнет работу Carrara SA, где при помощи поддержки Больничной кассы пациентам будут оказывать медицинские услуги по специальности гинекология.